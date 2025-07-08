Сбивший насмерть девушку-пешехода в Москве мотоциклист скончался в больнице. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
— Водитель мотоцикла скончался в больнице, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Смертельное ДТП произошло днем возле дома 7/12 по Профсоюзной улице. Девушка скончалась на месте от полученных травм, а водителя мотоцикла экстренно госпитализировали.
Другой инцидент случился в начале июля, когда авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Перовской эстакаде.
Кроме того, в конце июня мотоцикл столкнулся с грузовым автомобилем на Северо-Восточной хорде в районе станции Ховрино Московского центрального диаметра.