Роману Старовойту грозило уголовное дело: в НАК раскрыли подробности

«Насколько мне известно, по Старовойту дали показания его бывшие подчиненные. Готовилось возбуждение уголовного дела, что и стало причиной в том числе его отставки. Потом произошла трагедия. Теперь у следствия нет обвиняемого, против которого можно было бы возбудить уголовное дело», — подчеркнул Кабанов во время интервью изданию KP.RU.