Роману Старовойту грозило уголовное дело: в НАК раскрыли подробности

Бывшему министру транспорта Роману Старовойту грозило уголовное дело. В Национальном антикоррупционном комитете раскрыли последствия, которые могли обрушиться на Старовойта, если бы он не свел счеты с жизнью. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Насколько мне известно, по Старовойту дали показания его бывшие подчиненные. Готовилось возбуждение уголовного дела, что и стало причиной в том числе его отставки. Потом произошла трагедия. Теперь у следствия нет обвиняемого, против которого можно было бы возбудить уголовное дело», — подчеркнул Кабанов во время интервью изданию KP.RU.
При этом эксперт уточнил, что даже если у Старовойта было какое-то имущество, то его теперь изъять не могут. Поэтому в какой-то степени бывший чиновник защитил свою семью от безденежья.
Ранее KP.RU сообщил, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов дал показания против экс-министра Старовойта в отношении хищения средств во время возведения фортификационных сооружений. Правда, защита чиновника, который находится под следствием, этот факт отрицает.