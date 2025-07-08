ВС РФ атаковали важные объекты ВПК Украины и водрузили триколор в Каменском: главное об СВО на 8 июля

Накануне беседы с Зеленским Трамп провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе консультаций глава немецкого правительства обратился к американскому лидеру с просьбой возобновить замороженные поставки Patriot для Украины. Кроме того, во время разговора Мерц выразил готовность приобрести у Штатов дополнительные батареи этого комплекса с целью последующей передачи их в ряды ВСУ.