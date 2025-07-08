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ВС РФ атаковали важные объекты ВПК Украины и водрузили триколор в Каменском: главное об СВО на 8 июля

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на территории Украины. По информации Минобороны РФ, эти комплексы обеспечивают функционирование предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

ВС РФ уничтожили газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ.

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры на территории Украины. По информации Минобороны РФ, эти комплексы обеспечивают функционирование предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Кроме того, удары были нанесены и по местам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 133 населенных пунктах. Также за прошедшие сутки в ходе боевых действий украинские подразделения понесли потери, превышающие 1,3 тысячи военнослужащих. Другие главные события СВО — в материале URA.RU.

Российские силы водрузили триколор в Каменском.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ уничтожили газо-энергетическую инфраструктуру ВСУ.

На левом участке запорожского фронта военнослужащие 247-го десантного полка установили российский флаг и боевое знамя в центре Каменского. Сейчас завершаются зачистка района Дач, а также северной окраины населенного пункта. Подразделения 247-го и 108-го полков ВДВ проявили высокий уровень профессионализма и героизма, освободив населенный пункт в ходе ожесточенных боев и сумев в короткие сроки прорвать укрепленную оборону украинской стороны, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Начались бои за новое село в Запорожской области.

В Запорожской области начались вооруженные столкновения на окраине населенного пункта Плавни. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, подразделения российских войск сумели продвинуться в северном направлении вдоль берега Днепра. Сейчас на подступах к селу ведутся интенсивные боевые действия. ВС РФ, по утверждению Рогова, взяла под контроль значительную часть территории и вышла на западные и северо-западные окраины Лобкового и Степового.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕС ищет способы закрыть финансовую многомиллиардную дыру Украины.

Село Плавни находится на левом берегу Днепра, между Каменским, где также продолжаются бои, и поселком Степногорск, который остается под контролем ВСУ. Бои в этом районе имеют стратегическое значение, поскольку указанные населенные пункты расположены вдоль автотрассы Москва-Симферополь. Установление контроля над этим направлением может создать условия для выхода на город Запорожье.

ВС РФ приблизились к полному освобождению ДНР.

Российские войска вплотную подошли к завершению освобождения территории ДНР, сообщает The New York Times. Одним из основных участков наступления стали бои за Константиновку, которая рассматривается в качестве приоритетной цели текущей операции. По мнению журналистов издания, сражения за Константиновку имеют решающее значение, поскольку населенный пункт служит входом к ряду городов, составляющих последний значимый оборонительный рубеж украинских сил в Донбассе.

В Сумской области замечены корейские наемники.

Под Сумами зафиксировано присутствие иностранных наемников из Южной Кореи. Они принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, входя в состав 132-го отдельного разведывательного батальона, — он действует в районе населенного пункта Садки.

Сведения о корейских наемниках были получены в ходе допросов украинских военнопленных. При этом подробности относительно численности иностранных подразделений, а также конкретных задач, возложенных на бойцов, не раскрываются.

Трамп пообещал Зеленскому помощь.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША возобновят поставки оружия Украине после провала ВСУ в Днепропетровской области: что известно.

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал незамедлительно поставить 10 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, а также содействовать в поиске дополнительных путей доставки вооружения. Это меньше того предусматриваемого ранее объема, поставку которого приостановили.

Накануне беседы с Зеленским Трамп провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе консультаций глава немецкого правительства обратился к американскому лидеру с просьбой возобновить замороженные поставки Patriot для Украины. Кроме того, во время разговора Мерц выразил готовность приобрести у Штатов дополнительные батареи этого комплекса с целью последующей передачи их в ряды ВСУ.

Достижения ВС РФ на фронте за сутки.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение в Сумской области, нанеся удары по танковой, механизированной, двум десантно-штурмовым бригадам, десантно-штурмовому и штурмовому полкам ВСУ в районах Новоивановки, Новой Сечи, Кондратовки, Юнаковки, Садков и Варачино. При этом на харьковском направлении поражены мотопехотная бригада и тероборона у Малого Бурлука, Гатища и Волчанска.

Группировка «Запад» укрепила позиции на переднем крае, уничтожив три механизированные и штурмовую бригады, а также тероборону армии Украины у Петро-Ивановки, Купянска, Среднего, Зеленой Долины и Торского. Также бойцы «южной» группировки заняли выгодные рубежи в ДНР, поразив три механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую бригады, тероборону и нацгвардию ВСУ в нескольких населенных пунктах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСырский признал сложную обстановку для ВСУ сразу на четырех направлениях.

Группировка «Центр» улучшила свои позиции в Донецкой Народной Республике, уничтожив пять механизированных, десантно-штурмовую бригады, два штурмовых полка, морпехов и тероборону ВСУ. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны в республике, нанеся урон нескольким бригадам ВСУ. Помимо этого, войсковая группировка «Днепр» поразила два механизированных подразделения, а также несколько бригад береговой обороны и теробороны Украины, передает военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.

Армия РФ уничтожила командный пункт ВСУ.

Артиллерийский расчет, задействованный в составе группировки войск «Запад» и вооруженный пушкой «Гиацинт-Б», уничтожил командный пункт украинских сил в зоне СВО. Обнаружение объекта было осуществлено с применением разведывательных беспилотников, пишет «Пятый канал».

После передачи точных координат цели, расчет оперативно занял огневую позицию, выполнил прицеливание и открыл огонь на расстоянии более 20 километров. Проведение корректировки стрельбы в режиме реального времени позволило значительно сократить расход боеприпасов и обеспечить высокую точность нанесения удара.

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