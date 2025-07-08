В Шебекино при обстреле ВСУ пострадали два жителя

«Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Пострадали два мирных жителя, один из них 14-летний ребенок», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, мальчику диагностировали резаную рану стопы, его доставят в детскую больницу для оказания медицинской помощи. Вторая пострадавшая — взрослая женщина — самостоятельно обратилась за помощью на подстанцию скорой медицинской помощи, ей предварительно поставлен диагноз «баротравма».