Автобус насмерть сбил перебегавшего МКАД мужчину

Автобус Man насмерть сбил мужчину на 12-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.
— На 12 км внешней стороны МКАД водитель автобуса Man совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на пешехода совершил наезд автомобиль «газель», — сообщили в ГАИ.
Мужчина скончался на месте, говорится в публикации.
Еще одна смертельная авария произошла 24 июня. Водитель насмерть сбил пожилую женщину возле дома на улице Яна Райниса на северо-западе Москвы и скрылся с места происшествия.