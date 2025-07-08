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В Ярославле на ребенка упали столб и дерево из-за ураганного ветра

С полученными травмами ребенка увезли в больницу.

Источник: Следственный комитет России

В Ярославле из-за сильного порыва ветра упали столб и дерево. Пострадал ребенок, проинформировали в СУ СК по региону.

Согласно информации ведомства, происшествие случилось на проспекте Дзержинского. Шквальный ветер обрушил дерево и столб, располагавшиеся возле жилого здания. Травмы получил 12-летний подросток, которого доставили в медицинское учреждение. На данный момент здоровью школьника ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Выясняются личности должностных лиц, ответственных за благоустройство Дзержинского района Ярославля, причастных к данному инциденту, уточнили в Следственном комитете.