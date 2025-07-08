В Ярославле на ребенка упали столб и дерево из-за ураганного ветра

Согласно информации ведомства, происшествие случилось на проспекте Дзержинского. Шквальный ветер обрушил дерево и столб, располагавшиеся возле жилого здания. Травмы получил 12-летний подросток, которого доставили в медицинское учреждение. На данный момент здоровью школьника ничего не угрожает.