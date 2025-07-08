Раскрыты страшные подробности о трагедии в семье погибшей в Lexus 20-летней россиянки

Появились подробности о 20-летней жительнице Нижнего Тагила Свердловской области, которая погибла в жуткой аварии. Lexus, в котором ехали две девушки и парень протаранил забор и рухнул с моста. Об этом пишет Е1.RU.
По словам мамы погибшей девушки Анастасии, дочь каталась по ночному городу с лучшей подругой Вероникой и знакомым Александром, который взял Lexus у отца.
Парень решил записать на видео, входит на большой скорости в поворот у моста. В первый раз у него это получилось, однако второй дубль стоил жизни всем троим, находившимся в машине.
В семье одной из пассажирок — 20-летней Насти Шамриной два года назад произошла другая трагедия, которая прогремела на всю страну, — глава семьи погиб во время задержания сотрудники полиции. Мужчину засунули в служебный уазик головой вперед, а когда доставили в отделение и открыли машину, он был уже мертв.
Мама погибшей девушки Юлия рассказала, что парни приехали их забирать из бара и решили подвезти. Она также добавила, что Настя и Ника дружили с третьего класса, у них были общие друзья, сейчас семьи девушек организовывают совместные похороны, но хоронить их будут в разных местах: Настя будет лежать рядом с папой.
Ранее в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области сообщили, что происшествие случилось в ночь с 7 на 8 июля. По предварительным данным, 19-летний водитель люксовой иномарки со стажем вождения 11 месяцев не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части. Машина протаранила ограждение и упала в воду.