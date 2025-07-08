Раскрыты страшные подробности о трагедии в семье погибшей в Lexus 20-летней россиянки

В семье одной из пассажирок — 20-летней Насти Шамриной два года назад произошла другая трагедия, которая прогремела на всю страну, — глава семьи погиб во время задержания сотрудники полиции. Мужчину засунули в служебный уазик головой вперед, а когда доставили в отделение и открыли машину, он был уже мертв.