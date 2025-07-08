Почти 80 деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды

Гидрометцентр сообщил, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4−5 градусов выше климатической нормы.