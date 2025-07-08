Директор «Тайгана» призвал оставить в покое девушку, «накурившую» орангутанга

На пресс-конференции Зубков высказал мнение, что девушка совершила двойную оплошность: предложила вейп обезьяне и поделилась этим в Интернете. Он считает, что спортсменка уже сполна расплатилась за свой проступок, получив сомнительную известность в социальных сетях. Глава парка призвал прекратить травлю, выразив надежду, что она осознала свою ошибку и извлекла из этого урок. Он пожелал ей удачи в будущем, полагая, что общественное осуждение послужило ей достаточным наказанием.
По словам Зубкова, с обезьяной Даной всё в порядке. Он пояснил, что человекообразные обезьяны физиологически схожи с людьми, и небольшие дозы даже вредных веществ, таких как табак, не приводят к летальному исходу. Директор парка упомянул, что в ялтинский зоопарк «Сказка» попадали обезьяны с зависимостями от курения и алкоголя. Однако, он подчеркнул, что такие подобные действия, как поступок девушки, всё же могут повлечь за собой ответственность.
Напомним, в Сети распространилось видео, где девушка запечатлена с вейпом, который она предлагает орангутангу. Инцидент вызвал реакцию президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва, который потребовал объяснений от спортсменки и указал на необходимость проведения с ней разъяснительной работы. Согласно последним новостям, состояние орангутана улучшилось, а тренер Анастасии сообщил о её исключении из клуба в связи с произошедшим. Также стало известно, что боксёрша, угостившая орангутана вейпом в Крыму, лишилась членства в спортивной организации.