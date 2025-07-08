Директор «Тайгана» призвал оставить в покое девушку, «накурившую» орангутанга

По словам Зубкова, с обезьяной Даной всё в порядке. Он пояснил, что человекообразные обезьяны физиологически схожи с людьми, и небольшие дозы даже вредных веществ, таких как табак, не приводят к летальному исходу. Директор парка упомянул, что в ялтинский зоопарк «Сказка» попадали обезьяны с зависимостями от курения и алкоголя. Однако, он подчеркнул, что такие подобные действия, как поступок девушки, всё же могут повлечь за собой ответственность.