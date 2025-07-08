Автобус с футболистками сборной Уэльса попал в аварию накануне матча Евро

Авария случилась во время поездки спортсменок на тренировку, которая должна была состояться в Санкт-Галлене. Все члены команды остались невредимы, однако тренировку пришлось перенести. По данным журналистов, водителя другого автомобиля госпитализировали с небольшими повреждениями.