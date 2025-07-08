Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус с футболистками сборной Уэльса попал в аварию накануне матча Евро

Со 2 по 27 июля в Швейцарии проходит женский чемпионат Европы по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Автобус с игроками женской футбольной сборной Уэльса попал в ДТП за день до матча команды на первенстве Европы. Информацию об инциденте распространило британское издание The Guardian.

Авария случилась во время поездки спортсменок на тренировку, которая должна была состояться в Санкт-Галлене. Все члены команды остались невредимы, однако тренировку пришлось перенести. По данным журналистов, водителя другого автомобиля госпитализировали с небольшими повреждениями.

9 июля сборная Уэльса встретится с командой Франции. В первом матче турнира валлийские футболистки уступили сборной Нидерландов со счетом 0:3.

Стартовавший в Швейцарии чемпионат Европы завершится 27 июля. Российскую женскую сборную не допустили до участия в соревновании.

Ранее сообщалось, что португальского форварда Роналду засняли отдыхающим на яхте после отказа прийти на похороны погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты.