Автобус с футболистками сборной Уэльса попал в аварию накануне матча Евро

Автобус с игроками женской футбольной сборной Уэльса попал в ДТП за день до матча команды на первенстве Европы. Информацию об инциденте распространило британское издание The Guardian.
Авария случилась во время поездки спортсменок на тренировку, которая должна была состояться в Санкт-Галлене. Все члены команды остались невредимы, однако тренировку пришлось перенести. По данным журналистов, водителя другого автомобиля госпитализировали с небольшими повреждениями.
9 июля сборная Уэльса встретится с командой Франции. В первом матче турнира валлийские футболистки уступили сборной Нидерландов со счетом 0:3.
Стартовавший в Швейцарии чемпионат Европы завершится 27 июля. Российскую женскую сборную не допустили до участия в соревновании.
Ранее сообщалось, что португальского форварда Роналду засняли отдыхающим на яхте после отказа прийти на похороны погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты.