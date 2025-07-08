Водитель отвлекся. ДТП с участием пяти авто произошло в Минске

По предварительной информации, около 18.30 20-летний водитель каршерингового автомобиля Belgee, двигаясь по проспекту Дзержинского, вблизи дома № 131 отвлекся от управления и наехал на стоящие у края проезжей части автомобили Volkswagen, Lada, Seat и BYD, после чего опрокинулся. Водитель арендного автомобиля доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.