Женщина и ребёнок пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Шебекино

В результате обстрела были зафиксированы повреждения жилых зданий, включая выбитые стекла и повреждённые фасады двухэтажного дома и частного домовладения, а также пострадал коммерческий объект. Кроме того, была перебита линия электропередач и осколками посечён легковой автомобиль. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, уточняя информацию о масштабе разрушений и последствиях обстрела.