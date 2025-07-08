Вьетнамцев с подмосковной фермы заподозрили в убийстве и поедании щенков

Зоозащитники подозревают, что вьетнамцы с подмосковной фермы массово убивает щенков, собак, кошек и употребляют их в пищу. Об этом сообщает Телеграм-канал РЕН-ТВ.
Приехавшие на место журналисты обнаружили вдоль полей, на которых выращивают зелень и овощи, бараки с антисанитарией, растянувшиеся на километр.
Местные жители утверждают, что видели, как иностранцы разделывали животных, рубили щенков топорами, а кошку нанизывали на шампуры.
Сейчас волонтеры проводят раскопки вокруг бараков, проверяют колодцы. Под фанерами в комнатах иностранцев нашли кости, шкурки, а в холодильниках — десятки кг мяса сомнительного происхождения.
Также с территории деревни волонтеры забрали всех найденых щенков и передали информацию полиции. Правоохранители говорят, что обвинения в массовом убийстве собак нуждаются в проверке. Пока двух иностранцев доставили в местный отдел полиции, но если появятся улики, то задержанных может стать больше.