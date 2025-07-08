Вьетнамцев с подмосковной фермы заподозрили в убийстве и поедании щенков

Также с территории деревни волонтеры забрали всех найденых щенков и передали информацию полиции. Правоохранители говорят, что обвинения в массовом убийстве собак нуждаются в проверке. Пока двух иностранцев доставили в местный отдел полиции, но если появятся улики, то задержанных может стать больше.