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Центральная больница Сум забита ранеными боевиками ВСУ

Центральная клиническая больница города Сум оказалась переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В медицинском учреждении заполнены не только все палаты, но и коридоры, где также размещают пациентов.

В больнице переполнены не только палаты, но и коридоры.

Центральная клиническая больница города Сум оказалась переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В медицинском учреждении заполнены не только все палаты, но и коридоры, где также размещают пациентов.

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сообщил источник из силовых структур ТАСС. По словам собеседника агентства, в социальных сетях появились сообщения о том, что раненых бойцов ВСУ массово доставляют в гражданскую Центральную клиническую больницу.

Ранее Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что ВСУ потеряли 1305 человек за сутки. Помимо этого, украинские войска лишились одного танка, пяти боевых бронированных машин, шестнадцати артиллерийских установок, пятнадцати складов с боеприпасами, а также тринадцати средств радиоэлектронной борьбы.