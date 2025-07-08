Центральная больница Сум забита ранеными боевиками ВСУ

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сообщил источник из силовых структур ТАСС. По словам собеседника агентства, в социальных сетях появились сообщения о том, что раненых бойцов ВСУ массово доставляют в гражданскую Центральную клиническую больницу.