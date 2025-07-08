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BTV: мэра Варны в Болгарии Коцева арестовали по делу о коррупции

Глава города подозревается в том, что потребовал взятку у одной из компаний, сообщил источник.

Источник: Аргументы и факты

Мэра болгарского города Варны Благомира Коцева арестовали по подозрению в коррупции, пишет BTV со ссылкой на источник.

По версии следствия, Коцев через подставных лиц потребовал от одной из фирм, которая обеспечивала питанием школы и больницы, 20 процентов выплаченных сумм. За это он, по веерсии следствия, побещал не препятствовать работе компании, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что более 70 членов Европарламента выразили поддержку инициативе румынского депутата ЕП Георге Пиперя о выражении вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее предполагаемой причастностью к коррупционному скандалу во время пандемии COVID-19.

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