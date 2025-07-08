Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ

В Шебекино после повторного обстрела со стороны ВСУ вспыхнули хозяйственные постройки на территории частного домовладения. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате обстрела были выбиты окна и повреждены кровли и фасады трёх зданий на территории одного из предприятий, посечено остекление в частном доме. По словам губернатора, детальная информация о последствиях атак уточняется.