Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ

«Во дворе многоквартирного дома в посёлке Борисовка Борисовского района произошла детонация FPV-дрона», — написал Гладков в телеграм-канале.
Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода. Помимо этого, в результате украинской атаки были повреждены десять транспортных средств.
В Шебекино после повторного обстрела со стороны ВСУ вспыхнули хозяйственные постройки на территории частного домовладения. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате обстрела были выбиты окна и повреждены кровли и фасады трёх зданий на территории одного из предприятий, посечено остекление в частном доме. По словам губернатора, детальная информация о последствиях атак уточняется.
Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на Шебекино пострадали женщина и ребёнок. По словам главы региона, украинские боевики перебили линию электропередач в городе.