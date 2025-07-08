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Житель белгородского посёлка Борисовка пострадал от детонации дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках со стороны ВСУ на территорию региона. В результате одного из обстрелов получил ранение местный житель.

Источник: Life.ru

«Во дворе многоквартирного дома в посёлке Борисовка Борисовского района произошла детонация FPV-дрона», — написал Гладков в телеграм-канале.

Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был оперативно доставлен бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода. Помимо этого, в результате украинской атаки были повреждены десять транспортных средств.

В Шебекино после повторного обстрела со стороны ВСУ вспыхнули хозяйственные постройки на территории частного домовладения. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате обстрела были выбиты окна и повреждены кровли и фасады трёх зданий на территории одного из предприятий, посечено остекление в частном доме. По словам губернатора, детальная информация о последствиях атак уточняется.

Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на Шебекино пострадали женщина и ребёнок. По словам главы региона, украинские боевики перебили линию электропередач в городе.