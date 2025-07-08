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На Украине мужчина ранил военкома и полицейского ножом

задерживать мужчину приехали 10 нарядов полиции.

Источник: АиФ

В городе Хмельницкий на Украине мужчина нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК при попытке вручения повестки, передает издание «Страна.ua».

Согласно сообщению, представители военкомата остановили гражданина с целью передачи повестки, но тот отреагировал агрессивно, достав нож и ранив сотрудника ТЦК. При попытке сбежать он также нанес ранение полицейскому.

Очевидцы зафиксировали случившееся на видео. Задержать мужчину приехали 10 полицейских нарядов.

Ранее в СНБО Украины подтвердили передачу гражданами координат ТЦК для атак российской армии.