Власти Германии готовы оборудовать поезда на случай возможной войны с РФ

В Германии считают, что вывозить раненых лучше всего по железной дороге.
Германия собирается оборудовать санитарные поезда на случай возможной войны с Россией. Бундесвер и немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn начали переговоры о переоборудовании устаревших поездов в специальные составы для эвакуации раненых. Об этом пишет немецкая газета со ссылкой на бригадного генерала медицинской службы немецкой армии Бруно Моста.
«В течение ближайших трех лет старые вагоны железной дороги должны быть переоборудованы в санитарные поезда — с возможностью размещения до 250 раненых в каждом поезде. Планирование между Bahn и бундесвером уже ведется», — приводит издание Bild слова генерала.
Как уточняет газета, немецкие военные исходят из анализа ситуации на Украине и предполагают, что при возникновении военного конфликта для транспортировки до одной тысячи раненых ежедневно потребуется именно железнодорожное сообщение. Всего таким образом планируется обеспечить эвакуацию 2−3 тысяч пострадавших с использованием поездов, оборудованных для оказания медицинской помощи. Вдоль железнодорожных путей планируется развернуть полевые госпитали для оказания экстренной помощи и подготовки раненых к отправке санитарными поездами.
Власти Германии разработали многостраничный план для подготовки к крупномасштабной войне с Россией, в котором перечислены все здания и объекты инфраструктуры, нуждающиеся в особой охране. В бундесвере его назвали «живым документом», на основании которого немецкие власти начали подготавливать компании и предприятия к будущей чрезвычайной ситуации, напоминает телеканал 360.ru.