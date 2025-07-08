Власти Германии готовы оборудовать поезда на случай возможной войны с РФ

Как уточняет газета, немецкие военные исходят из анализа ситуации на Украине и предполагают, что при возникновении военного конфликта для транспортировки до одной тысячи раненых ежедневно потребуется именно железнодорожное сообщение. Всего таким образом планируется обеспечить эвакуацию 2−3 тысяч пострадавших с использованием поездов, оборудованных для оказания медицинской помощи. Вдоль железнодорожных путей планируется развернуть полевые госпитали для оказания экстренной помощи и подготовки раненых к отправке санитарными поездами.