Росавиация: В аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево, UUBC) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт КАЛУГА (Грабцево; код ИКАО: UUBC) ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.
Уточняется, что данная мера принята для обеспечения безопасности полетов.
Помимо этого, накануне, глава Крыма Сергей Аксенов во время разговора с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым рассказал о готовности немедленно вновь запустить работу аэропорта Симферополя при получении такого распоряжения от президента России Владимира Путина.
По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.