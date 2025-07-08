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Росавиация: В аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево, UUBC) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Калуги (Грабцево, UUBC) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорт КАЛУГА (Грабцево; код ИКАО: UUBC) ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Помимо этого, накануне, глава Крыма Сергей Аксенов во время разговора с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым рассказал о готовности немедленно вновь запустить работу аэропорта Симферополя при получении такого распоряжения от президента России Владимира Путина.

По данным Росавиации, с 5 июля по 6:00 по московскому времени 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов. Кроме того, за этот период были задержаны около 1,9 тысячи вылетов и прилетов.

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