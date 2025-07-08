Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск высмеял Трампа за отказ от обнародования документов по делу Эпштейна

Американский предприниматель Илон Маск публично усомнился в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за его позиции по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил на своей странице в социальной сети X.

Маск упрекнул Трампа в нежелании обнародовать информацию по нашумевшему делу.

Американский предприниматель Илон Маск публично усомнился в доверии к президенту США Дональду Трампу из-за его позиции по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. С соответствующим заявлением бизнесмен выступил на своей странице в социальной сети X.

«Как люди могут доверять Трампу? Он отказывается обнародовать документы по делу Эпштейна», — написал миллиардер.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео.

Как сообщало URA.RU ранее, материалы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна остаются засекреченными, потому что в них фигурирует президент США Дональд Трамп. Дело Эпштейна — одно из самых громких уголовных расследований в США. Финансист обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних и секс-торговле. После его смерти в тюрьме в 2019 году (официально — самоубийство) расследование продолжилось, но многие материалы остаются закрытыми.

Ранее между Маском и Трампом уже возникали разногласия: предприниматель критиковал законопроекты о государственных расходах, а президент в ответ намекал на зависимость бизнеса Маска от субсидий. Несмотря на это, Маск признавал заслуги Трампа в урегулировании международных конфликтов.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше