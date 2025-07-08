Маск выразил недоверие Трампу по делу Эпштейна

Илон Маск выразил сомнения в доверии к Дональду Трампу из-за дела Эпштейна.
Миллиардер Илон Маск поставил под вопрос надежность президента США Дональда Трампа, если тот продолжит отказываться публиковать материалы по делу Джеффри Эпштейна. В своем сообщении в социальной сети X Маск написал: «Как можно ожидать, что люди поверят Трампу, если он не обнародует файлы Эпштейна?».
Ранее в июне бизнесмен уже затрагивал тему документов по финансисту, обвинённому в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, однако позднее соответствующий пост был удалён. По данным британского издания Mirror со ссылкой на источники, Трамп якобы опасается раскрытия своей связи с Эпштейном через свидетельства Гилейн Максвелл, которая отбывает 20-летний срок за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность финансиста.
Были опубликованы последние 11 часов жизни Эпштейна.