Пенсионер получил ранения при ударе БПЛА ВСУ по жилому дому в курском селе

В настоящее время врачи оказывают мужчине всю необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время его планируют перевести в Курскую областную больницу для получения специализированного лечения.
«Вновь призываю каждого: не возвращайтесь на приграничные территории! Они каждый день подвергаются варварским атакам противника! Берегите себя!» — написал Хинштейн в своих соцсетях.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата пострадали трое, среди которых оказался малыш в возрасте полутора лет. Инцидент произошёл в посёлке Борисовка.