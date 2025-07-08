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Директор ЦРУ готов передать Трампу разведданные о химоружии на Украине

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту Дональду Трампу сведения, касающиеся якобы применения химического оружия в ходе конфликта на Украине. Об этом Рэтклифф сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Трамп получит документы от ЦРУ о химоружии.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту Дональду Трампу сведения, касающиеся якобы применения химического оружия в ходе конфликта на Украине. Об этом Рэтклифф сообщил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

«Я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — заявил Рэтклифф, отвечая на вопросы журналистов о наличии доказательств использования химоружия в ходе украинского конфликта, передает ТАСС. По его словам, детали могут быть разглашены только на закрытых встречах с президентом США.

Ранее представители России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что Минобороны Нидерландов обвиняет российскую сторону в применении химического оружия на территории Украины. В российской миссии подчеркнули, что эти обвинения основаны на недостоверных данных и распространяются киевскими властями. По информации дипломатов, российская сторона продолжит добиваться объективного расследования инцидентов с возможным применением химических веществ, напоминает RT.

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