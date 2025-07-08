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Хинштейн: При атаке дрона ВСУ в курском селе ранен 70-летний житель

Пенсионер госпитализирован с травмами после атаки украинского БПЛА в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Осколочные ранения получил 70-летний мужчина во время атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Карыж Глушковского района Курской области. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками. У него осколочные ранения лица и ранение глаза», — сообщил чиновник, добавив, что пострадавшего поместили в Рыльскую ЦРБ.

Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться на приграничные территории, которые ежедневно подвергаются атакам ВСУ.

Тем временем Белгородскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены частные домовладения.

Также сообщалось, что восемь БПЛА сбили над Черным морем и Краснодарским краем в ночь на 7 июля.

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