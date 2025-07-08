Четыре человека пострадали в Курске после атаки ВСУ на пляж

Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь силами противовоздушной обороны были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооруженными силами Украины, в воздушном пространстве 15 регионов страны. Наибольшее число дронов — 20 — было сбито над Белгородской областью. В Курской области зафиксировано уничтожение 14 беспилотников, еще девять были нейтрализованы в небе над Липецкой областью. По восемь аппаратов были сбиты в Брянской, Воронежской областях, а также в Московском регионе.