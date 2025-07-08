Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области

«Уточнённая информация по удару ВСУ. В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, ещё один — травму рёбер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.