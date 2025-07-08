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Трое человек погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Три человека скончались в результате атаки ВСУ на городской пляж Курска, число раненых возросло до шести, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка.

«Уточнённая информация по удару ВСУ. В результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Близким будет оказана вся необходимая помощь. Количество раненых возросло до шести человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, ещё один — травму рёбер и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, а информация о последствиях уточняется.

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