Три человека погибли при атаке ВСУ на пляж в Курской области

По словам Хинштейна, на месте происшествия работают все оперативные службы, экстренно оказывается помощь пострадавшим и ведется уточнение информации о последствиях атаки. Родственникам погибших будет предоставлена вся необходимая поддержка. Хинштейн подчеркнул, что рассматривает случившееся как «подлый, бесчеловечный удар украинских преступников», поскольку удар был нанесен по месту массового пребывания мирных жителей вечером, в праздничный день.