Удар ВСУ по пляжу в Курске унес жизни троих, шестеро ранены

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения. Об этом во вторник, 8 июля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
Изначально сообщалось о четверых пострадавших. Впоследствии глава региона уточнил, что трое скончались на месте, а число раненых возросло до шести.
Среди пострадавших есть мужчина с проникающим ранением в грудную клетку, а также женщины и ребенок с ожогами. Раненые доставлены в больницу, им будет оказана необходимая помощь.
—Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддаётся никакому разумному объяснению, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают все оперативные службы.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.