В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

ВСУ при помощи дрона атаковали частный дом в курском селе Карыж (Глушковский район). Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн.
«ВСУ продолжают свои подлые удары. Дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками», — написал глава области.
В результате атаки мужчина получил осколочные ранения лица и глаза.
Пострадавшего доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Там врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Позднее его отправят на лечение в Курскую областную больницу, добавил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали городской пляж в Курске — пострадали четыре человека, включая ребенка.