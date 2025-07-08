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В Курской области при атаке ВСУ пострадал мужчина

ВСУ при помощи дрона атаковали частный дом в курском селе Карыж (Глушковский район).

ВСУ при помощи дрона атаковали частный дом в курском селе Карыж (Глушковский район). Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн.

«ВСУ продолжают свои подлые удары. Дрон атаковал частный дом в селе Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний мужчина, который оказался под обломками», — написал глава области.

В результате атаки мужчина получил осколочные ранения лица и глаза.

Пострадавшего доставили в Рыльскую центральную районную больницу. Там врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Позднее его отправят на лечение в Курскую областную больницу, добавил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали городской пляж в Курске — пострадали четыре человека, включая ребенка.

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