Трое погибли и шесть человек пострадали при атаке ВСУ на городской пляж в Курске

В результате атаки ВСУ пострадали шесть человек. Один мужчина с проникающим ранением грудной клетки находится в тяжёлом состоянии и был экстренно госпитализирован. Другой получил осколочное ранение плеча, ещё один мужчина — травму рёбер и осколочные ранения. Все они доставлены в Курскую областную больницу. Кроме того, две женщины и ребёнок получили ожоги, им также оказывается медицинская помощь.