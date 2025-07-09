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Три человека скончались после атаки ВСУ на городской пляж в Курске

В результате обстрела городского пляжа в Курске со стороны Вооружённых сил Украины погибли три человека.

В результате обстрела городского пляжа в Курске со стороны Вооружённых сил Украины погибли три человека. Число пострадавших возросло до шести, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«С глубокой скорбью сообщаю, что в ходе атаки на городской пляж трое человек погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования их семьям. Всем близким будет оказана необходимая помощь», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось о четырёх раненых — двух женщинах, мужчине и ребёнке.

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