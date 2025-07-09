Три человека скончались при атаке ВСУ на пляж в Курске, шестеро пострадали

Трое погибших и шестеро пострадавших — таковы последствия атаки ВСУ на городской пляж в Курске. Об этом информировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал чиновник в Telegram-канале.
Хинштейн сообщил также о четверых пострадавших — двух женщинах, мужчине и ребенке. Через некоторое время он уточнил, что количество раненых возросло до шести человек. Женщины и ребенок получили ожоги, один мужчина — проникающее ранение в грудь, второй — травму ребер и осколочное ранение, третий ранен в плечо. Все они госпитализированы.
Врио губернатора назвал атаку ВСУ подлым и бесчеловечным ударом.
«Это не поддается никакому разумному объяснению!», — резюмировал он.
Также Хинштейн сообщил, что при атаке дрона ВСУ в курском селе ранен 70-летний житель.
Тем временем Белгородскую область атаковали беспилотники ВСУ. По предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены частные домовладения.