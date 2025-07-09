Три человека скончались при атаке ВСУ на пляж в Курске, шестеро пострадали

Хинштейн сообщил также о четверых пострадавших — двух женщинах, мужчине и ребенке. Через некоторое время он уточнил, что количество раненых возросло до шести человек. Женщины и ребенок получили ожоги, один мужчина — проникающее ранение в грудь, второй — травму ребер и осколочное ранение, третий ранен в плечо. Все они госпитализированы.