Взрывы прогремели в небе над Новомосковском

Жители города Новомосковск в Тульской области сообщают о взрывах, раздавшихся в небе над городом. Об этом стало известно во вторник, 8 июля.
По данным местных жителей, громкие хлопки были слышны в разных районах Новомосковска и в близлежащих поселках, в некоторых домах задрожали окна.
Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о последствиях на земле и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.
В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.