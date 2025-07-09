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Взрывы прогремели в небе над Новомосковском

Жители города Новомосковск в Тульской области сообщают о взрывах, раздавшихся в небе над городом. Об этом стало известно во вторник, 8 июля.

Жители города Новомосковск в Тульской области сообщают о взрывах, раздавшихся в небе над городом. Об этом стало известно во вторник, 8 июля.

По данным местных жителей, громкие хлопки были слышны в разных районах Новомосковска и в близлежащих поселках, в некоторых домах задрожали окна.

Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. Информации о последствиях на земле и пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения.

В этот же день дрон ВСУ ударил по частному дому в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области, убив 61-летнего мирного жителя.

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