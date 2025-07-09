Дмитрук: в Киеве застрелили замначальника городского военкомата

В столице Украины застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования, заявил Артём Дмитрук.
Украинский парламентарий уточнил, что замначальника ТЦК являлся подполковником Вооружённых сил Украины.
«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук в своём блоге в соцсетях.
На Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации. Он уточнил, что речь идёт о массовых протестах.