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В Киеве застрелили замначальника городского военкомата

В Киеве был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооружённых сил Украины.

В Киеве был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Ранее сообщалось о случаях, когда командиры ВСУ убивали мобилизованных, а затем объявляли их дезертирами. Так, в Сумах в военкомате погиб мужчина, по предварительным данным, от рук военнослужащего ВСУ.

«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале, не уточнив подробностей происшествия.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, неоднократно продлевавшаяся.

Ранее на летевшем в украинский ТЦК дроне заметили необычное послание.