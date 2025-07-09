В Киеве застрелили замначальника городского военкомата

В Киеве был застрелен заместитель начальника городского территориального центра комплектования (ТЦК), подполковник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее сообщалось о случаях, когда командиры ВСУ убивали мобилизованных, а затем объявляли их дезертирами. Так, в Сумах в военкомате погиб мужчина, по предварительным данным, от рук военнослужащего ВСУ.
«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале, не уточнив подробностей происшествия.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, неоднократно продлевавшаяся.
Ранее на летевшем в украинский ТЦК дроне заметили необычное послание.