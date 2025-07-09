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В Курске при атаке БПЛА повреждены несколько домов

В ночь на 8 июля в Железнодорожном округе Курска несколько жилых домов пострадали от обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своих соцсетях.

В ночь на 8 июля в Железнодорожном округе Курска несколько жилых домов пострадали от обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своих соцсетях.

«Сегодня ночью силами наших ПВО сбит украинский БПЛА. Повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе», — написал Котляров в своем telegram-канале. По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна в утренние часы будет организован поквартирный обход населенных пунктов. Всем гражданам будет предоставлена необходимая поддержка для восстановления поврежденного жилья.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что количество жертв в области увеличилось. В ходе удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по городскому пляжу в Курске, погибли три человека и еще шестеро были ранены, передает Царьград.

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