Захарова жестко ответила виновникам атаки по пляжу Курска

Захарова прокомментировала атаку на пляж в Курске.
Поставщики вооружения Украине должны осознавать, что их техника применяется для убийства мирных жителей, в том числе детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий появился после атаки ВСУ на городской пляж в Курске.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала ночную атаку ВСУ на пляж в Курске.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела городского пляжа в Курске погибли три человека. По его данным, еще шесть человек, среди которых есть ребенок, получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведется расследование обстоятельств произошедшего.