Захарова жестко ответила виновникам атаки по пляжу Курска

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела городского пляжа в Курске погибли три человека. По его данным, еще шесть человек, среди которых есть ребенок, получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, ведется расследование обстоятельств произошедшего.