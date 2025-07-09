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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели мощные взрывы

Воздушная тревога объявлена на всей украинской территории.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует УНИАН.

«В Киеве были слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей украинской территории, в том числе в Киеве, звучит тревога с воздуха. Сирены в украинской столице включены с 23:00 мск.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

В ночь на пятницу ВС РФ нанесли по украинской столице один из масштабных ударов. Киев затянуло чёрным дымом.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Украине прогремели взрывы.