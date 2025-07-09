Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ по пляжу Курска, где погибли люди

По словам Хинштейна, один из погибших — старший сержант Росгвардии. Он вместе с коллегой прибыл на место происшествия после первых сообщений об атаке БПЛА. Сотрудник начал эвакуировать отдыхающих, когда произошел второй взрыв. «К сожалению, росгвардеец не выжил», — уточнил глава региона в своем telegram-канале. Он выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что уже обсудил с руководством ведомства возможность награждения сотрудника государственной наградой посмертно за проявленный героизм.