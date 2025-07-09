Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи человек

Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске.
«Всего пострадали семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь», — написал Хинштейн.
Одним из погибших из-за атаки ВСУ по пляжу в Курске был росгвардеец, который вел эвакуацию, сообщил Александр Хинштейн.
«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.
Он отметил, что погибший сотрудник, оказывавший помощь людям, будет представлен к госнаграде.