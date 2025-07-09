Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи человек

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Семь человек пострадали из-за атаки ВСУ по пляжу в Курске, включая пятилетнего мальчика, пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщал, что ВСУ атаковали пляж «Городской» в Курске.

«Всего пострадали семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь», — написал Хинштейн.

Одним из погибших из-за атаки ВСУ по пляжу в Курске был росгвардеец, который вел эвакуацию, сообщил Александр Хинштейн.

«Все трое погибших — мужчины. Один из них — сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.

Он отметил, что погибший сотрудник, оказывавший помощь людям, будет представлен к госнаграде.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше