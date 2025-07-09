Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи человек

«Всего пострадали семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти. Сейчас сам направляюсь в больницу, чтобы убедиться, что людям оказывается вся необходимая помощь», — написал Хинштейн.