Telegraph: Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину

«Европа и Великобритания отодвинули в сторону планы развернуть на Украине тысячи военных, потому что попытки (президента США — прим. URA.RU) Дональда Трампа достичь переговорами окончания войны потерпели неудачу. Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение, что является очевидным смягчением планов», — со ссылкой на источники написано в статье The Telegraph.