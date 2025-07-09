Украинские БПЛА атаковали больницу в Рыльске

«Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Ещё один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО “Агрофирма Рыльская”, начался пожар», — написал Хинштейн.
Хинштейн уточнил, что в результате атаки пострадали два человека.
«У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас её везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — сообщил врио губернатора.
Он добавил, что на месте происшествия находится глава района. Также утром будет проведён подомовой обход. Хинштейн отметил, что, если пострадали частные дома, собственникам будет оказана помощь в восстановлении.