Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи

Всего пострадало семь человек. У них диагностированы осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Пять человек, в том числе пятилетний ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Врио губернатора также сообщил, что направляется в больницу, чтобы лично убедиться в оказании всей необходимой помощи пострадавшим. Хинштейн назвал произошедшее «беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту».