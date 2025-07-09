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Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до семи

Число пострадавших от атаки ВСУ на пляж в Курске увеличилось до семи человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, прибывший на место происшествия.

Источник: Life.ru

Погибли трое мужчин, среди них сотрудник Росгвардии, старший сержант. Как рассказал Хинштейн, росгвардеец вместе с товарищем выехал на городской пляж после сообщений о первых взрывах и начал эвакуировать отдыхающих, когда произошёл второй взрыв. К сожалению, офицер не выжил.

«Искренние соболезнования семье. Уже переговорил с руководством ведомства, обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — подчеркнул Хинштейн.

Всего пострадало семь человек. У них диагностированы осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Пять человек, в том числе пятилетний ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Врио губернатора также сообщил, что направляется в больницу, чтобы лично убедиться в оказании всей необходимой помощи пострадавшим. Хинштейн назвал произошедшее «беспрецедентным по своей жестокости ударом по мирному объекту».

«Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — заявил глава региона, выразив уверенность, что все причастные к этой варварской атаке получат по заслугам.

Напомним, ранее сообщалось о трёх погибших и шести раненых в результате атаки ВСУ по городскому пляжу в Курске. На месте происшествия продолжают работать все оперативные службы.

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