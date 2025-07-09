Два человека ранены после ударов ВСУ по ЦРБ, зданию скорой помощи и предприятию

Хинштейн добавил, что на месте происшествия по его поручению находится глава района. Утром будет проведён подомовой обход для оценки повреждений частных домов, собственникам которых будет оказана помощь в восстановлении имущества. Глава региона обратился к жителям с призывом быть крайне бдительными, подчеркнув, что враг наносит бесчеловечные удары по территории Курской области.