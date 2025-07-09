Два человека ранены после ударов ВСУ по ЦРБ, зданию скорой помощи и предприятию

В результате атаки ВСУ загорелась крыша больницы в Рыльске. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.
Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, в результате атаки на Рыльскую ЦРБ было посечено остекление зданий инфекционного корпуса и скорой помощи, а также загорелась кровля. Ещё один беспилотник ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская», вызвав пожар.
По словам главы региона, среди пострадавших — 30-летняя женщина с резаной раной груди, её состояние оценивается как средней степени тяжести, а также 51-летняя женщина с осколочным ранением правого бедра и ушибом мягких тканей правого коленного сустава.
Хинштейн добавил, что на месте происшествия по его поручению находится глава района. Утром будет проведён подомовой обход для оценки повреждений частных домов, собственникам которых будет оказана помощь в восстановлении имущества. Глава региона обратился к жителям с призывом быть крайне бдительными, подчеркнув, что враг наносит бесчеловечные удары по территории Курской области.
Напомним, вечером 8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске. В результате ударов вражеских БПЛА погибли три человека, среди них — сотрудник Росгвардии. Ещё семь мирных жителей, в том числе ребёнок, пострадали.