Число пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске увеличилось до семи

Семь человек получили травмы в результате удара Вооружённых сил Украины по пляжу в Курске, проинформировал Александр Хинштейн.
Врио губернатора Курской области уточнил, что пострадал пятилетний мальчик.
«Всего пострадало семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти», — написал он в Telegram.
Кроме того, Хинштейн заявил, что в результате атаки погиб сотрудник Росгвардии.
«Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — говорится в публикации.
Врио губернатора добавил, что все погибшие — мужчины.
Напомним, ВСУ атаковали пляж в Курске вечером во вторник. Погибли три человека.
Хинштейн подчеркнул, что Вооружённые силы Украины «сознательно» атаковали место, где находились мирные жители.