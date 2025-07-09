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Число пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске увеличилось до семи

Кроме того, Хинштейн заявил, что в результате атаки погиб сотрудник Росгвардии.

Семь человек получили травмы в результате удара Вооружённых сил Украины по пляжу в Курске, проинформировал Александр Хинштейн.

Врио губернатора Курской области уточнил, что пострадал пятилетний мальчик.

«Всего пострадало семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребёнка, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё, чтобы их спасти», — написал он в Telegram.

Кроме того, Хинштейн заявил, что в результате атаки погиб сотрудник Росгвардии.

«Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — говорится в публикации.

Врио губернатора добавил, что все погибшие — мужчины.

Напомним, ВСУ атаковали пляж в Курске вечером во вторник. Погибли три человека.

Хинштейн подчеркнул, что Вооружённые силы Украины «сознательно» атаковали место, где находились мирные жители.

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