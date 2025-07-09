Что известно об атаке БПЛА на пляж в Курске

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.
Что произошло
Три человека погибли при атаке БПЛА на городской пляж в Курске, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Семь человек пострадали при атаке БПЛА на городской пляж в Курске, сообщил Хинштейн. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Из-за атаки ВСУ на пляж в Курске погиб сотрудник Росгвардии, который эвакуировал людей.
Реакция властей
Хинштейн попросил руководство Росгвардии представить к государственной награде погибшего сотрудника.
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