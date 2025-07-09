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Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковали больницу в Рыльске

Атаке подвиглись инфекционный корпус медучреждения и здание скорой.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали больницу в Рыльске в Курской области, а также административное строение ЗАО «Агрофирма Рыльская», проинформировал Александр Хинштейн.

Он уточнил, что атаке подвиглись инфекционный корпус медучреждения и здание скорой. Два человека получили травмы.

«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас её везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — написал Хинштейн в Telegram.

Врио губернатора добавил, что в результате удара беспилотника ВСУ по зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская» началось возгорание.

При ударе по больнице было осечено остекление инфекционного корпуса и здания скорой помощи, кроме того, загорелась кровля.

Напомним, накануне вечером Вооружённые силы Украины атаковали пляж в Курске. Погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии. Травмы получил семь человек, среди пострадавших — пятилетний мальчик.

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