Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковали больницу в Рыльске

«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас её везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — написал Хинштейн в Telegram.