Хинштейн: беспилотник ВСУ атаковали больницу в Рыльске

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали больницу в Рыльске в Курской области, а также административное строение ЗАО «Агрофирма Рыльская», проинформировал Александр Хинштейн.
Он уточнил, что атаке подвиглись инфекционный корпус медучреждения и здание скорой. Два человека получили травмы.
«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас её везут в Курскую областную больницу. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Ей оказана первая помощь, будет наблюдаться амбулаторно», — написал Хинштейн в Telegram.
Врио губернатора добавил, что в результате удара беспилотника ВСУ по зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская» началось возгорание.
При ударе по больнице было осечено остекление инфекционного корпуса и здания скорой помощи, кроме того, загорелась кровля.
Напомним, накануне вечером Вооружённые силы Украины атаковали пляж в Курске. Погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии. Травмы получил семь человек, среди пострадавших — пятилетний мальчик.