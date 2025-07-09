Украина готовится к долгосрочному противостоянию с Россией

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил разрешение на поставку Украине оборонительного вооружения. Решение о поддержке со стороны Вашингтона было принято на фоне продолжающейся военной эскалации и обсуждений западной помощи Киеву, передает телеканал 360. В частности, Великобритания и государства Европейского союза временно приостановили планы по направлению военного контингента на территорию Украины. Такое решение обусловлено провалом усилий Вашингтона по урегулированию конфликта, а также отсутствием со стороны США гарантий безопасности для европейских военнослужащих.