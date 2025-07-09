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Украина готовится к долгосрочному противостоянию с Россией

Киев больше не рассчитывает на скорое завершение конфликта с Россией. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Резников считает, что боевые действия не закончатся скоро.

Киев больше не рассчитывает на скорое завершение конфликта с Россией. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Резников отметил, что среди украинцев усиливается понимание: конфликт может затянуться на длительный срок, а прекращение боевых действий станет возможным только при смене руководства в России. «Теперь в центре внимания — не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию», — заявил экс-министр изданию.

По словам Резникова, украинское общество осознает, что вероятность наступления мира минимальна до тех пор, пока президент России Владимир Путин остается у власти. В интервью он также подчеркнул, что Киев больше не делает ставку на быстрый исход или дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил разрешение на поставку Украине оборонительного вооружения. Решение о поддержке со стороны Вашингтона было принято на фоне продолжающейся военной эскалации и обсуждений западной помощи Киеву, передает телеканал 360. В частности, Великобритания и государства Европейского союза временно приостановили планы по направлению военного контингента на территорию Украины. Такое решение обусловлено провалом усилий Вашингтона по урегулированию конфликта, а также отсутствием со стороны США гарантий безопасности для европейских военнослужащих.

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