Хинштейн: число раненых из-за атаки на пляж в Курске выросло до 7, погиб сотрудник Росгвардии

По его словам, росгвардеец прибыл на пляж после сообщения о нападении беспилотника. Во время эвакуации людей произошёл второй взрыв, в котором старший сержант погиб. Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал представить его к государственной награде за проявленное мужество.