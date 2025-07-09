Хинштейн: число раненых из-за атаки на пляж в Курске выросло до 7, погиб сотрудник Росгвардии

Трое мужчин, включая сотрудника Росгвардии, погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по пляжу «Городской» в Курске. Общее число пострадавших достигло семи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По его словам, росгвардеец прибыл на пляж после сообщения о нападении беспилотника. Во время эвакуации людей произошёл второй взрыв, в котором старший сержант погиб. Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал представить его к государственной награде за проявленное мужество.
Среди раненых — пятилетний ребёнок с осколочными ранениями и ожогами. Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, врачи прилагают все усилия для их спасения.
Хинштейн охарактеризовал атаку по пляжу в разгар летнего праздника как беспрецедентно жестокую, подчеркнув, что в этом месте не было никаких военных объектов.