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Хинштейн: число раненых из-за атаки на пляж в Курске выросло до 7, погиб сотрудник Росгвардии

Трое мужчин, включая сотрудника Росгвардии, погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по пляжу «Городской» в Курске.

Трое мужчин, включая сотрудника Росгвардии, погибли в результате удара Вооружённых сил Украины по пляжу «Городской» в Курске. Общее число пострадавших достигло семи человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

По его словам, росгвардеец прибыл на пляж после сообщения о нападении беспилотника. Во время эвакуации людей произошёл второй взрыв, в котором старший сержант погиб. Глава региона выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал представить его к государственной награде за проявленное мужество.

Среди раненых — пятилетний ребёнок с осколочными ранениями и ожогами. Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, врачи прилагают все усилия для их спасения.

Хинштейн охарактеризовал атаку по пляжу в разгар летнего праздника как беспрецедентно жестокую, подчеркнув, что в этом месте не было никаких военных объектов.

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