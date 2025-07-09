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Во Владивостоке спасатели сняли мужчину со скалы на улице Космонавтов

Прохожий вовремя заметил мужчину в опасной ситуации и вызвал помощь.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 8 июля, спасатели Владивостокской городской поисково-спасательной службы оказали помощь молодому мужчине, который оказался на скале в районе лодочных гаражей на улице Космонавтов по направлению к бухте Промежуточная.

Как сообщили в Telegram-канале DPS VL, во время подъёма мужчина не рассчитал свои силы и оказался на опасном участке, выбраться с которого самостоятельно не смог. Его заметил прохожий, который и вызвал спасателей.

Сотрудники службы оперативно провели спасательную операцию, пострадавший не получил травм. Специалисты напоминают, что одиночные прогулки по сложным и потенциально опасным маршрутам представляют угрозу не только для самих туристов, но и для тех, кто приходит им на помощь.

Очевидцы выразили благодарность спасателям за профессионализм и оперативность.