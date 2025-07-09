Во Владивостоке спасатели сняли мужчину со скалы на улице Космонавтов

Сотрудники службы оперативно провели спасательную операцию, пострадавший не получил травм. Специалисты напоминают, что одиночные прогулки по сложным и потенциально опасным маршрутам представляют угрозу не только для самих туристов, но и для тех, кто приходит им на помощь.